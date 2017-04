Gisela Valcárcel sobre Roberto Martínez: "estuve enamorada, pero no lo amaba"

Este sábado 15 abril Gisela Valcárcel presentó un programa especial por los 10 años de El Gran Show y la presentadora aprovechó para recordar aquellos momentos que marcaron al programa y hasta su propia vida.

Fue en este programa especial donde Gisela Valcárcel comentó su encuentro con Roberto Martínez tras haberse divorciado y reveló que no amó al ex futbolista.

“Pensé que no volvería a verlo. Cuando lo vi pensé que el corazón se me salía. Había un resentimiento. Cuando lo vuelva a ver, me dije, será él pero a la vez no será la persona que pensé conocer. Era él frente a una mujer que ya conocía. Les puedo decir que yo lo conocí después de “El gran show”. Estuve enamorada, pero no lo amaba”, confesó Gisela Valcárcel.

“Poder hablar de Roberto (Martínez) es algo que me ha cambiado totalmente la vida”, manifestó la presentadora.

