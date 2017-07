Gisela Valcárcel se pronunció sobre caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia

La conductora de El Gran Show, Gisela Valcárcel, usó su cuenta en Twitter para solidarizarse con Ollanta Humala y Nadine Heredia, quienes tendrán que cumplir 18 meses de prisión preventiva.

Gisela Valcárcel para referirse al caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia retuiteo el mensaje que dejó Alan García en dicha red social, este lamentó la difícil situación por la que atraviesa la expareja presidencial.

“Todo el que tenga sentimientos lamenta lo que estamos viendo, y lo que sus hijos están viviendo, siendo separados de sus padres, de los dos”, escribió la popular “señito” en respuesta del tweet de Alan.

“Querida Gisela, yo admiro mucho su trayectoria y concuerdo en la pena por los tres niños de OH y NH pero no se perdona la traición al país”, “Si se lamenta la situación por los niños, pero el que obra mal, le va mal”, “Usted lamenta lo que quiere, antes sus ojos hay cosas lamentables y no dice nada”, fueron algunos mensajes de los cibernautas.

Cabe mencionar que, el expresidente Ollanta Humala fue trasladado al penal de Barbadillo. Por su parte, Nadine Heredia se quedará en el penal Virgen de Fátima, en Chorrillos.

Sobre la presión preventiva del expresidente Ollanta Humala y Nadine Heredia

El expresidente Ollanta Humala, y su esposa, Nadine Heredia, fueron detenidos anoche, tras la decisión del juez Richard Concepción Carhuancho de disponer la prisión preventiva contra ellos, en atención a un pedido formulado por el Ministerio Público.

A la pareja Humala-Heredia se le atribuyen los supuestos delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir, por presuntamente haber recibido dinero de fuente ilícita para financiar las campañas electorales del Partido Nacionalista en los años 2006 y 2011.

Los detenidos pasaron su primera noche privados de su libertad en la carceleta del Poder Judicial, tras ser intervenidos en su vivienda de Santiago de Surco.