Giovanna Valcárcel sufrió terrible accidente y se salvó de milagro

¡Vivió para contarlo! Giovanna Valcárcel tuvo un terrible accidente el pasado martes 18 de abril. Resulta que la cuatrimoto en la que se transportaba se estrelló contra un árbol.

“Realmente la libré, pero me llevé un gran susto. Terminé con una herida grande en la rodilla y me han puesto nueve puntos, creo que para la otra ya no la cuento”, señaló Giovanna Valcárcel.

“Estaba grabando para el programa de ‘Pancho’ Cavero una nota por mi gatito, iba en la cuatrimoto y al acelerar, perdí el control, me estrellé contra el árbol. Al toque ‘Pancho’ y su gente me trasladaron a la clínica (en San Isidro) donde me cosieron la rodilla”, agregó.

Recodemos que esta no es la primera vez que Giovanna Valcárcel sufre un accidente durante las grabaciones de un informe. “Fue en una nota en vivo para ‘Espectáculos’ que la llanta de la moto se reventó, pero esto ha sido peor y muy doloroso, la saqué fácil. Gracias a Dios no pasó a mayores y puedo contarla”, finalizó.