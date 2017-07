Gigi Mitre le pide disculpas a La Chilindrina por incómoda entrevista

María Antonieta de las Nieves, más conocida como La Chilindrina, se presentó en set de “Amor, Amor, Amor”, donde le recordaron la entrevista que protagonizó con Magaly Medina, pero terminaron incomodándola.

Ante ello, Gigi Mitre decidió disculparse públicamente con la actriz por el fastidioso momento que le hicieron vivir.

“Les voy a contar que es lo que pienso, pero a título personal, no necesariamente lo que yo pienso es como lo ha visto el reportero o la producción. Yo creo que la Chilindrina vino con una linda disposición. Ella estuvo desde principio a final al aire. Se comportó, nos desfiló, nos habló, nos comentó”, fueron sus primeras palabras de la compañera de Peluchín.

“Entiendo su molestia, personalmente no lo veo como un berrinche, ni como pataleta, solo dijo estoy incómoda. Yo no tengo más que decirle a la Chilindrina, disculparme si ella tuvo una sensación incómoda, la intención no fue esa, tampoco creo que fue de la producción fue algo que pasó, que se vivió y cada uno tiene que hacerse responsable de sus palabras”, agregó.