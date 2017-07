Gigi Mitre arremete contra la madre de Korina Rivadeneira por este motivo

Korina Rivadeneira lleva más de 20 días en la clandestinidad y, ahora se especula que está embarazada. Tras ello, Gigi Mitre le dedicó unas duras palabras a la mamá de la ex chica reality.

La conductora de “Amor, Amor, Amor” indicó que si fuera la madre de Korina la llevaría con ella y no permitiría que esté en la clandestinidad.

“Si ella fuera mi hija y veo por todo lo que está pasando, de verdad que me la agarro de los pelos y me la llevo. Si la mamá vive en Miami, tan bien como dicen, yo me la llevo”, indicó la conductora de “Amor, amor, amor”.

“Yo no permitiría que mi hija esté pasando por una situación así. Ella no es ratera, no es delicuente, no ha matado a nadie y está en la clandestinidad”, explicó Gigi.