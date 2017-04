Gianella Neyra es nominada a los Premios Platino del Cine Iberoamericano

Los IV Premios Platino del Cine Iberoamericano han puesto sus ojos en la actriz peruana, Gianella Neyra, quien es nominada al galardón como Mejor interpretación femenina por su participación en la cinta ‘Siete Semillas’.

Sin embargo, tan fácil no será la elección ya que la artista nacional competirá con Angie Cepeda (La semilla del silencio); las argentinas, Eric Rivas (La luz incidente) y Cecilia Roth (Migas de pan); la brasileña, Gloria Pires (Nise: The Heart of Madness); la uruguaya, Natalia Oreiro (Gilda, no me arrepiento de este amor) la brasileña, Sonia Braga (Aquarius) y la española, Penélope Cruz (La reina de España), entre otras.

Cabe señalar que la cinta ‘Siete Semillas’, es una adaptación del best seller del ingeniero civil y empresario David Fischman, que lleva el mismo nombre. En este filme, Gianella Neyra interpreta a la esposa de Carlos, hija de un gran empresario que deberá confiar en su pareja para resolver los problemas.