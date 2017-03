Gian Piero Díaz realizó grave denuncia contra aerolíneas por alza de precios

En medio de la competencia en Combate, Gian Piero Díaz y Renzo Schuller no evitaron pronunciarse sobre los huaicos que vienen azotando varias regiones del país y realizaron una fuerte denuncia contra las aerolíneas. ¿De qué se trata?

Mientras leía los mensajes que enviaban los seguidores del programa vía Twitter, Gian Piero Díaz se mostró extrañado por un tuit que le indicaba los precios actuales de las aerolíneas.

“El incremento de los pasajes es impresionante. Esto qué es… una vergüenza”, dijo con notoria molestia el conductor. “De Piura a Trujillo está 492 dólares… por el amor de Dios”.

“Si yo tendría que darles un consejo a las aerolíneas. Número uno, que le den de baja a su web y cambien la información. La van a pasar mal, en serio. La van a pasar bastante mal. Y no interesa si es por exceso de demanda. Perdóname si te quedaste sin pasajes ya no los vendes, pero no los vendas a ese precio”, añadió Gian Piero Díaz.

