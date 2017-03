Gian Piero Díaz llama “egoístas” a los que se quejan por cortes de agua

En días en que muchos se quejan en Lima por la falta de agua, se abren los hidrantes destinados para que los bomberos puedan apagar incendios o se envían mensajes falsos vía WhatsApp y redes sociales, el conductor de ‘Combate’ Gian Piero Díaz alzó su voz de protesta y pidió a la ministra Marisol Pérez Tello aplicar sanciones ejemplares para acabar con esta ola de especulaciones y alarma por las lluvias en el país .

“Hay muchas llamadas falsas a bomberos por exigencia de agua y esta es una buena oportunidad para que la Ministra de Justicia aplique sanciones ejemplares para los que se aprovechan de la desgracia ajena. La especulación, vandalismo, saqueos que vienen de una supuesta emergencia que no lo es, deberían ser penados. Me parece un despropósito y cero compromiso con el país. Hay gente que ayuda y otras que se aprovechan de la situación”, declaró en entrevista a Peru.com.

Gian Piero Díaz también se dirigió a aquellos que usan sus redes sociales para reclamar la falta de agua y mostrar su indignación por tener que llenar un balde o no bañarse en ducha.

“Es egoísmo puro porque recién hoy nos quejamos de algo que viene afectando al país hace mucho. Dentro de Lima, millones de personas no tienen acceso al agua y llenan balde del camión. ¿Nos quitan la posibilidad de bañarnos y nos ponemos mal? Es una tontería, a ver si nos dejamos de egoísmo sino no vamos a crecer como sociedad. Soy de la generación que aprendió a bañarse con medio balde de agua, donde no había luz, pan”, agregó.

Tomando su experiencia personal cuando era niño, Gian Piero Díaz ha decidió darle un gran ejemplo a su hija de 5 años y no caer en la desesperación, pues en su casa también se vieron afectados.

“No hubo agua 3 días pero por suerte logramos juntar algo. A mi hija le hemos enseñado estos días a bañarse en balde y que participe de este proceso, que entienda que lo poco que tiene es una fortuna y que no todos lo tienen. Hay que cuidar el agua, lavarse los dientes usando un vaso, no es necesario usar tinas para bañarse. Hay que hacer conscientes a los niños de la importancia del agua y que esta será el próximo oro si no la cuidamos”, dijo el conductor de Combate .

Él estuvo en la presentación del programa ‘Agua limpia para los niños’ de P&G, empresa que ha entrega más de 300 mil sobres de Purificador de Agua , equivalentes a más de 3 millones de litros de agua, que permitirán atender a más de 11 mil familias afectadas por los desastres naturales que vienen ocurriendo en todo el país.