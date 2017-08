Georgette Cárdenas presentó a su pareja en Instagram y lo defendió así de críticas por su edad

La guapa Georgette Cárdenas pasa por un gran momento en el amor y quiso compartir su felicidad con sus seguidores de Instagram, compartiendo una foto en la que luce junto a su pareja.

No obstante, la conductora de Panamericana Espectáculos envió un fuerte mensaje para quienes se burlan de la edad de su galán.

“Con mi Love (¡Sí! Mi marido es viejo, así que no me escribas pelotudeces porque te bloqueo CTV. Deja de buscar calaterío no más, que aquí no lo vas a encontrar. En mis redes comparto mis alegrías, mi comida, mis viajes, mis hijos perrunos, mi familia, mis gustos, de vez en cuando mi cuerpo latino y también mi amor) #mylove #love #Boyfriend #Barbershop #Moto”, escribió Georgette Cárdenas en la popular red social.

El desafiante mensaje convirtió los cuestionamientos en felicitaciones de muchos de sus seguidores. “¿Cuál viejo? Si está muy guapo”, “Qué linda parejita, para el amor no hay edad”, “No veo a nadie viejo, veo a dos personas felices”, “¿Cuál viejo? Ni que fuera anciano”, fueron algunos de los comentarios que le lanzaron en la publicación.