Flavia Laos y sus recientes fotos en bikini que alborotan Instagram

La actriz Flavia Laos utilizó su cuenta de Instagram para publicar nuevas fotografías de infarto en las que exhibe su trabajada figura en bikini.

Las fotos de Flavia Laos dieron que hablar, a tal punto que se volvieron virales en Instagram. Rápidamente, sus seguidores elogiaron su figura y belleza.

Flavia Laos ya se encuentra en Lima luego de estar algunos días en Brasil. La actriz de VBQ Todo por la fama no dejó de cautivar con sus fotografías tomadas en Río de Janeiro, aunque ahora la popular ‘Camila’ se encuentra en boca de todos por un supuesto encuentro con el futbolista Paolo Guerrero.

Sin embargo, Flavia Laos aclaró que no tiene ningún contacto con Paolo Guerrero. Tras su viaje a Brasil, la joven actriz afirmó que los futbolistas no son su tipo y solo conoce al jugador, pero no es su amigo.

“Es un conocido, pero no es un amigo mío. No es mi tipo, no me gustan los futbolistas, no me atraen”, aseguró la joven actriz para el programa “En boca de todos”.

