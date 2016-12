Flavia Laos y sus 10 mejores fotos en atrevidos bikinis

¡Es una “quinceañera” hot! Flavia Laos derrochó sensualidad durante todo el 2016 con las fotografías que compartió en sus redes sociales; sin embargo, las imágenes que más captaron la atención de sus seguidores fueron las de sus infartantes bikinis.

No cabe dudas que Flavia Laos es dueña de una figura envidiable, la cual ha obtenido gracias a su duro entrenamiento basado en artes marciales mixtas. ¿No nos crees? Mira los videos que sube constantemente a Instagram.

Un vídeo publicado por Flavia Laos Official (@flavialaosu) el 14 de Nov de 2016 a la(s) 7:05 PST

Por otro lado, Flavia Laos sorprendió a todos sus seguidores hace unas semanas al anunciar que su relación con Nicholas Wenzel Terry había llegado a su fin. “Yo no me complico con eso de terminar con una pareja. Antes sí, cuando era más chiquita lo hacía, pero hoy en día si no he hecho algo malo no me complico, creo que ha ayudado el hecho de vivir sola, trabajar y tener que pagar yo misma todas mis cosas. Creo que eso me hizo saber qué cosas son las verdaderamente importantes”, dijo la actriz a la revista “Magaly TeVe”.

Asimismo, Flavia Laos se animó a dar un buen consejo a todas sus fanáticas. “A las chicas les diría que no se compliquen, deberíamos tomarlo de forma tranquila, hay que pensar que siempre habrán chicos. No es que vayan a estar solas toda su vida. ¡No! Muchas veces el primer amor no será tu único amor en la vida. Así que más bien deberían disfrutar su soltería y sus años de adolescente”, señaló.