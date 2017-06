Flavia Laos tomará medidas legales tras declaraciones de Aída Martínez

Flavia Laos no soportó que Aída Martínez deje a entrever que la actriz anda en “malos pasos” y decidió que tomará medidas legales ante las “difamaciones” de la modelo.

Como se recuerda, Martínez aseguró que la artista la insultó y que su comportamiento no era “normal” por lo que le solicitó que se haga una prueba de antidoping.

“Me siento muy mortificada por todo lo que está pasando. No estoy acostumbrada a hacer escándalo o a vivir de eso. Soy actriz y solo me dedico a eso. Todo lo que se me ha acusado es totalmente falso”, expresó Flavia para el En boca de todos.

“No voy a hablar de ella porque no la conozco. Todos las ven saliendo con un banner atrás, a eso se dedica. Si yo hubiera dicho algo, no creo que ella se hubiera quedado callada”, indicó.

Antes de culminar, Flavia Laos señaló que tomará medidas legales, ya que estas acusaciones la perjudican porque ella es imagen de algunas marcas deportivas.