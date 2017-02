Flavia Laos reaccionó así tras ser involucrada con Mario Hart

Conocidos personajes de nuestra farándula como Flavia Laos, Fernanda Kanno, Chris Soifer, Estrella Torres, Stephanie Valenzuela, Mónica Cabrejos, Milena Zarate, Xoana Gonzáles, Leslie Stewart, Alexis Descalzo, Edith Tapia, Kukuli Morante entre otros, desfilaron por la alfombra gris de la película Cincuenta Sombras más Oscuras, que se realizó la noche del miércoles en CinePlanet Alcázar, San Isidro.

La película, que entrará en cartelera este 09 de febrero a nivel nacional, mostrará a Christian en su intento de recuperar a Anastasia, quien pondrá sus condiciones para darle otra oportunidad a la relación.

Por supuesto que habrá conflictos, como una ex novia del empresario, quien está muy celosa y querrá separarlos.

“Estoy más que feliz de haber visto la película. No sabes cómo la esperaba. De verdad, ha cumplido con mis expectativas. Yo se las recomiendo a todos, no se la pueden perder. Yo casi lloro. El amor de ambos (de los protagonistas) es muy grande. Pero la infancia de él muy oscura”, dijo la protagonista de la telenovela VBQ: Todo por la fama luego de ver el filme.

Asimismo, Flavia Laos mostró su incomodidad tras ser involucrada con Mario Hart. “Eso estuvo de más, yo aclaré que no pasó nada, me reí nomás de eso. De verdad veo cada reportaje que resulta absurdo. Yo lo aclaré y lo dejé pasar, sé como es la prensa y bueno a aceptarlo nomas. Lo de Mario fue absurdo”, señaló a su salida del Avant Premiere de Cincuentas Sombras más Oscuras.

Además, expresó su emoción ante el éxito que ha tenido la segunda parte de Ven Baila Quinceañera. “Yo sigo chambeando. Ha dado un giro enorme la telenovela. Ya se verá más adelante, no se sabe si me voy a quedar con Marco. ¿Si hay otros proyectos? Está por verse, tengo que terminar de grabar la telenovela y veré que proyectos hay, no descarto regresar a los realities, yo feliz de regresar, me encantan los juegos y la competencia. ¿Si me molesta haberme convertido en mediática? Es lo que viene con la chamba”, indicó.

Primera escena hot de Cincuenta Sombras Más Oscuras