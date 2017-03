Flavia Laos contó qué sucedió con Paolo Guerrero

Flavia Laos rompió su silencio y hablo sobre los rumores que la vincularon sentimentalmente con Paolo Guerrero. La joven actriz admitió que en su viaje a Brasil sí vio al futbolista, pero negó tener algún romance con él.

“Primero que nada, he viajado con mi dinero, me he pagado el pasaje, el hotel, nadie me ha pagado nada…Lo que sí fui a carnaval con ellos. A Paolo solo lo habré visto tres veces: una en una cena con ‘Take’ y otras dos en el carnaval. Dijeron que fui a su casa y eso es mentira”, declaró la actriz ante las cámaras de ‘Estás en Todas’.

Como se recuerda, la protagonista de la telenovela VBT Todo por la fama fue relacionada con el ‘Depredador’ luego que compartiera una fotografía en el Carnaval de Río con José Carlos Xegarra ‘El Chino Take’, el mejor amigo de Guerrero.

Flavia dijo que está soltera y no tiene apuro en conseguir pareja, por el contrario, está enfocada en ella. “Creo que está soltero, yo también estoy soltera, pero en verdad no estoy en plan de conocer a nadie, no quiero una relación, no quiero que me vinculen con nadie, quiero enfocarme en mí”, dijo la joven actriz.

¿Flavia Laos confirmó que sí vio a Paolo Guerrero en Brasil? (Video: América TV)

