Flavia Laos: así aclaró que no llamó "gallina vieja a Sheyla Rojas

Después de ser presa de criticas por supuestamente referirse a Sheyla Rojas como “gallina vieja”, Flavia Laos salió al frente para aclarar que solo fue una broma de amigos, no una indirecta para la expareja de Patricio Parodi.

“He venido a aclarar que no ha sido para ella (Sheyla Rojas). Es un grupo de whatsaap que tenemos todos (su grupo de amigos). No he compartido mucho con ella, pero sí se da la oportunidad, normal. Yo no quiero llevarme mal con nadie, si ella no se mete conmigo, yo no tengo por qué meterme con ella. No hay ninguna rivalidad”, dijo la rubia en el programa En Boca de Todos.

Consultada por Patricio Parodi, la rubia indicó que el integrante de Esto e4s Guerra es solo “un buen amigo”.

“No pasa nada con él. Nos van a ver juntos pero no pasa nada. El día que yo tenga algo con alguien lo voy hablar abiertamente”, indicó.

Sheyla Rojas le responde a Flavia Laos y le hace contundente aclaración sobre Patricio Parodi