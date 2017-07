Flavia Laos anuncia carta notarial para Peluchín y aclara que no es racista

Flavia Laos rompió su silenció y habló para el programa En boca de todos, donde se refirió al video que difundió Amor, Amor, Amor. En este programa se ve a la actriz en medio de una conversación donde uno de los integrantes dice la frase: “El cholo no deja de ser cholo nunca”.

Esta frase fue atribuída a Flavia Laos, sin embargo, la actriz indicó que no es ella quien dice esto, resaltando que no es racista. Asimismo, señaló que sí sabe quién fue la dueña de esta frase, pero no quiso revelar su nombre.

“Fui a la reunión pero no dije esa frase. Se me hace conocida la voz, pero no voy a decir quien fue. Éramos como 12 personas”, indicó la rubia, quien aclaró que no dejará que dañen su imagen.

Flavia Laos descarta que sea racista. (Foto: América TV)

“Ya mandé cartas notariales para que se rectifiquen en las siguientes 24 horas. También le mandé una a la señorita Aída Martínez, quien afirma conocerme y que es mi voz”, acotó.

“Espero que me pidan disculpas y que paren de acosarme, me están siguiendo a todos lados. Salgo de mi casa y hay cámaras afuera preguntándome del racismo. No me siento segura. Me considero una persona con valores y quienes me conocen saben que no diría algo así”, resaltó Flavia Laos, quien calificó de “deplorable” la frase que se le atribuye.

“Si no se rectifican voy a tener que iniciar acciones judiciales. No voy a dejar que mi nombre sea pisoteado. Paren de usar mi nombre, de seguirme. Quiero estar concentrada en mi trabajo como actriz y no estar metida en escándalos, y encima que no me he ganado”, concluyó.