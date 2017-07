Fiorella Rodríguez viajó a Argentina para entrevistar a los actores de "Mamá se fue de viaje"

Con motivo del estreno en Lima de “Mamá se fue de viaje”, la actriz y conductora Fiorella Rodríguez se reunió con los actores argentinos Diego Peretti y Carla Peterson, protagonistas de esta comedia, para tener una amena conversación que todos sus televidentes podrán ver este sábado en “90 Show”.

De esta forma, Fiorella Rodríguez vuelve a las entrevistas internacionales que tanto disfruta, volcando todo su carisma y conocimiento de actuación y cine para conseguir divertidos momentos.

Tanto Peretti como Peterson, no solo disfrutaron de la entrevista si no que mostraron su interés por trabajar próximamente en Perú. Carla, cuyo personaje sale de viaje a Machu Picchu, contó que se muere de ganas de conocer la Ciudadela Inca, a lo que Fiorella y Peretti no tardaron en animarla.

Este sábado se podrá ver la entrevista completa en “90 Show”.