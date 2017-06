Fiorella Rodríguez: debut de su programa le pisó los talones a "Estás en Todas"

Fiorella Rodríguez estrenó con éxito su renovado 90 Show, espacio propio que va los sábados de 9 a.m. a 11 a.m. Este proyecto de Latina, el cual compite con el de Sheyla Rojas, logró 6 puntos de rating. Mientras que el ya posicionado Estás en Todas obtuvo 7.

“Yo me vacilo y jaraneo donde me pongan, estoy más que feliz con la sintonía lograda y créanme que aun no han visto nada. Se pueden hacer mil cosas más. 90 Show recién comienza y estoy demasiado entusiasmada con los comentarios del público. Vamos con todo y por mas”, indicó.

Al ser consultada sobre su competencia directa, Estas en todas, atinó a decir: “Son propuestas muy distintas que van a diferentes públicos. Y ustedes me conoce, si hablamos de estar en todas, yo misma soy”.

Cabe también mencionar que Fiorella Rodríguez se alista para el estreno de Una Comedia Macabra este 23 de setiembre, película que filmó junto a Adal Ramones y – por si fuera poco – se prepara para filmar No Me Digas Solterona, con la reconocida Angelica Aragon.