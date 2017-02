Festival Viña del Mar: Los Fabulosos Cadillacs hicieron que el público se rinda ante ellos

Los Fabulosos Cadillacs hicieron vibrar al público en la apertura del Festival Viña del Mar 2017. La banda argentina conquistó al popular “Monstruo” y al jurado, quienes eufóricos bailaron al ritmo de sus canciones.

En el 2010 la banda argentina no pudo presentarse en el escenario por causa del terremoto. Es así que, por primera vez, se lucieron en el majestuoso anfiteatro de la Quinta Vergara y no defraudaron al público.

¡Los Cadillacs son de oro! El público de la Quinta Vergara se rindió a los pies de la banda argentina #Viña2017 pic.twitter.com/B54kQC2noU — Chilevision (@chilevision) 21 de febrero de 2017

Los Cadillacs arrancaron su presentación con “Manuel Santillán, El León” para seguir con “Mi novia se cayó a un pozo ciego” y “La luz del ritmo”, “Demasiada presión” y “Calaveras y diablitos”.

A mitad de show Vicentico se dirigió a los presentes y dijo: “Muchas gracias por la invitación para participar de semejante festival, estamos honrados y contentos”, tras ello el público respondió con calurosos aplausos.

No cabe duda que el ‘Monstruo’ se rindió ante la banda argentina, pues entre gritos pidieron que le entreguen las gaviotas de oro y plata. Los Cadillacs cerraron su presentación con “El Satánico Dr. Cadillac” y “Yo no me sentaría en tu mesa”, sin duda su presentación será recordada.

