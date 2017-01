Facundo González y Paloma Fiuza fueron víctimas de broma pesada de Damián y El Toyo

En las redes sociales empezaron a difundir la noticia de que el argentino Facundo González y Paloma Fiuza, habían sido intervenidos por la “Policía Nacional de Extranjería” y serían deportados.

Pero, esto no sería nada más que una broma planeada por Damián y El Toyo, quienes se unieron a Esto es guerra: Pretemporada y las primeras víctimas de sus cámaras escondidas fueron Paloma y Facundo.

“La pasé malísimo. No sabía qué hacer. Agarraba el teléfono. No podía ni marcar. Llamé a Julinho porque él siempre me salva de todas. Le dije ¡Julinho, me están deportando!”, contó Paloma a las cámaras de América Espectáculos.

“Ellos (los de la cámara indiscreta) hicieron todo tal cual, te agarraron como (lo hacen los de) Migraciones. Quería llorar de impotencia”, agregó la brasileña.