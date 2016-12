Facebook: Karen Dejo alarma a sus seguidores con noticia sobre su salud

La popular Karen Dejo en su cuenta oficial de Facebook compartió un video donde anunció a sus seguidores, amigos y familiares que atraviesa un difícil momento debido a que se encuentra mal de salud.

“Chicos, gracias por todo su apoyo. Estoy en la clínica, me acaban de hacer una operación. Se me fracturó el dedo y me han sacado la uña y me ha cocido la piel. Voy a tener que tener un tubo en mi dedo para que se alinee el hueso por 15 días. Voy a estar en descanso y la fractura como un mes y medio de recuperación”, se le escuchó decir apenada la bailarina.

Sus seguidores aprovecharon la red social para desearle su pronta recuperación. Cabe señalar, que hasta el momento el video que compartió Karen Dejo cuenta con más de 114 mil reproducciones.

