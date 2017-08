Gisela Valcárcel dijo esto tras difusión de polémico audio sobre su programa

Luego que Karla Tarazona difundió un audio, donde se deja entrever que en el programa de Gisela Valcárcel hay “fraude”, la conductora se pronunció en su cuenta de Facebook.

“Cuando uno lleva 10 años en algo, mucha gente quiere poner en duda a lo que hacemos, es parte. Mi equipo y yo no perderemos el tiempo, estamos enfocados en lo que viene, en la semifinal”, expresó Gisela Valcárcel en un video publicado en sus redes sociales.

“Espero que el tiempo lo ponga todo en su lugar. No tengo la menor duda del equipo con el trabajo y créanme que sé lo que me juego. Cualquiera puede ponerle duda a tu hogar, puede poner duda en tu mente, no lo permitas. Eso es lo que quieren, no es lo que tu tienes que conseguir”, agregó la conductora.

Recordemos que Karla Tarazona fue quien difundió un audio en el programa de “Amor Amor Amor”, que pondría en tela de juicio la veracidad de El Gran Show.