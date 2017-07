Eyal Berkover tras ser detenido: "Me siento humillado, pero quería dar la cara"

Tras ser intervenido por la Policía de Extranjería, Eyal Berkover concedió una entrevista donde habló sobre su situación en el Perú. El israelí se encuentra actualmente en su casa.

“No lo puedo creer, me siento en una pesadilla. A mi no me llegó una notificación de nada, ni antes ni después. Cuando me intervinieron no se presentaron, no me explicaron nada. Yo tengo mi carnet vigente hasta agosto”, indicó el modelo, quien aclaró está cumpliendo con la ley, ejemplo de ello es que está en su casa y no detenido.

“Si tenían que deportarme, ¿por qué no lo hicieron de la forma legal? Estoy dando la cara, ni una persona se merece ese trato. Veo los videos y veo cómo maltratan a mi novia y me da cólera, yo no podía hacer nada. Cualquier cosa que hubiera hecho iba ser considerado como un delito”, explicó.

Eyal Berkover dice que está cumpliendo con la ley. (Video: América TV)

El modelo aclaró que el 7 de julio se interpuso una apelación para que pueda quedarse en el Perú, proceso que sigue su curso. Eyal Berkover indicó que hará una conferencia de prensa junto a su abogado para aclarar las dudas de la prensa y no hayan malos entendidos.

“Cada situación es diferente (respecto a Korina Rivadeneira). Segundo, no todo lo que te venden en televisión es cierto. Yo no soy abogado, por eso quiero hacer la conferencia de prensa. Me siento mal, no dormí nada en la noche, mi familia y amigos estaban preocupados, no me siento bien, me siento humillado, pero quería salir y dar la cara para que la gente me vea en mi casa y sienta que es algo real y sepa qué pasó”, contó.

“Las cosas deben ser legales y justas, lo de ayer (jueves) no se puede hacer en ningún país, como si yo fuera un peligro o delincuente”, concluyó el israelí.