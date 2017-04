Evelyn Vela: "Todos se mueren por estar en ‘El Gran Show’"

Evelyn Vela confesó en el programa “Alfombra Roja”, que agradece que Gisela Valcárcel la haya tomado en cuenta para estar en el reality de baile, pues son muchas las persona que ha deseado en la pista de baile y no han sido tomados en cuenta.

“Estoy feliz, y agradezco a EGS, a Gisela y a la producción que ha sido maravillosa conmigo, porque siempre me han tratado bien. Yo siempre admiré a Gisela, pues es una mujer que empezó desde abajo y ahora es una mujer exitosa y empresaria. Cuántas personas han querido pisar esa pista de baile, no te imaginas cuántos se mueren por estar ahí, pero no los llaman, ni los toman en cuenta. Ella es una mujer maravillosa, estár ahí es fuera de serie”, sostuvo.

También comentó que en “El Gran Show” la tiene difícil, pues hay buenos competidores en la pista. “Tenemos a Christian Domínguez, Diana Sánchez, Andrea Luna. La tengo difícil, pero de que llego a la final lo haré como sea”, contó la “Reina del Sur”, quien reveló que Carlos Cacho la bautizó como tal.

Finalmente, indicó que próximamente abrirá su boutique de ropa que estará ubicada en Miraflores. Además, no olvidemos que próximamente lanzará fotos y videos en donde aparecerá más sexy que nunca y en situaciones que nadie se lo imaginará derrochando toda su belleza por doquier.

