Evelyn Vela se destapa en sexy sesión de fotos

La participante de El Gran Show, Evelyn Vela decidió realizar una sexy sesión de fotos para sus fans y demostrar que está en el mejor momento de su vida.

“Esto lo hago por mis fans que me quieren mucho y me siguen en todas mis locuras. Y como muestra de ese cariño les dejo esta sesión con mucho amor”, dijo Vela quien asegura que es una mujer feliz “no le hago daño a nadie y siempre me preocupo por los demás. Soy natural y no ando en poses como otras”, añadió.

Vale indicar, que Evelyn Vel a se encuentra en Ica su tierra natal, hasta donde viajo por Semana Santa. “Soy muy devota del señor de Luren porque siempre me ha protegido y me ha dado todo, salud y trabajo. Me cumplió el sueño de ingresar a EGS y no descansaré a dar lo mejor de mí en la pista”, indicó.

Vela comentó que se apresta a abrir su nueva boutique de ropa, pero esta vez no en sociedad con Melissa Klug. “Pronto habrá novedades conmigo, tampoco quiero que vayan especular cosas que no son. Seguimos siendo pinkys, no en vano fue a apoyarme a EGS. Nuestra amistad sigue”, refirió.

