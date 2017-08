Evelyn Vela se declarará culpable para reducir su pena

El programa en Boca de Todos realizó un enlace en vivo desde Estados Unidos con su corresponsal* Ronald Acha*, quien brindó detalles sobre la situación de Evelyn Vela en Miami.

El periodista manifestó que la exbailarina de El Gran Show el día de su captura (17 de julio), se declaró no culpable. Sin embargo, ella cambiará esa posición por las pruebas que hay en su contra.

“Hablamos ayer con el abogado a cargo del caso, el señor Walter Reynoso, y nos manifestó que ella iba a cambiar esa posición. Al parecer, las pruebas que se había entregado de parte de la Fiscalía Federal eran contundentes”, dijo el periodista.

“Yo ayer hablé con el señor Walter Reynoso, él dijo que no quería declarar, pero sin embargo le fui a mostrar lo que había pasado el 15 de julio, que manifestaba que ella (Vela Venegas) iba a cambiar su posición frente a la acusación que había hecho en sí el Servicio Secreto, que hizo esta investigación desde septiembre del 2014. Y lo que me manifestó era que obviamente sí iba a cambiar la posición, que se había declarado no culpable a culpable”, agregó Acha.