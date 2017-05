Evelyn Vela presenta a sus hijos y explica por qué el Día de la Madre le causa tristeza

El Día de la Madre es una fecha especial para muchos, pero para Evelyn Vela no lo es precisamente y es que la gran amiga de Melissa Klug no supera la muerte de su hija Annaib (4), quién falleció de negligencia médica.

Para la bailarina celebrar el Día de la Madre no es una fecha que la ponga feliz, pues le recuerda aún más la ausencia de su pequeña. “Cuando yo perdí a Annaib el mundo se me vino abajo. No había nada que calmara ese dolor. Andaba sedas y caí en una fuerte depresión. No dejaba de llorar y eso me pasa cuando la voy a visitar en el cementerio. El día de la madre me la recuerda más, pero sé que es un angelito que me protege desde el cielo y lo hace también con sus hermanos”, contó.

Pero no todo es tristeza, Evelyn Vela tiene tres hijos, ellos son Marcos (16), Anne (11) e Ian (5), de quienes revela tienen inclinaciones artísticas. “Marcos recibe clases de canto con Shantall, mientras que Ian quiere ser modelo y por su parte Anne le encanta estar a la moda”, reveló Vela.

“Mis hijos son mi mejor regalo porque son una parte de mi. Los quiero mucho aunque me saquen canas verdes. Siempre estoy pendiente de ellos, soy mamá gallina y me da miedo que algo les pueda pasar”, expresó.

