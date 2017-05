Evelyn Vela confiesa que aguantó violencia física por amor

Evelyn Vela reveló que sufrió de violencia de género y que en reiteradas oportunidades perdonó a sus parejas por su mala acción.

Sin embargo, dejó en claro en el programa “Cuéntale a Agatha” de radio Exitosa, que si lo hizo es porque “estaba enamorada y aguanté por mis hijos”.

“Si he pasado por esa etapa, pero prefiero no dar nombres. Muchas veces las mujeres aguantamos por amor, suena un poco irónico, pero es la verdad. Aguantamos porque estamos enamoradas, yo aguanté por mis hijos. Muchos dirán: ‘qué tonta’. Yo he perdonado que me agredan. Pero, luego entendí que eso no se podía dar por más enamorada que estaba”, indicó.

Asimismo, destacó que muchas veces la violencia física que sufrió la llevó a denunciar a sus parejas a la comisaría. “He parado muchas veces en esos lugares, pero es una etapa que ya pasó. Me separé de ellos y ahora estoy feliz estando sola”, indicó.

Evelyn Vela fue clara al asegurar que “aunque muchos me digan: ‘pobrecita’ porque él anunció que se va a casar. A mí me propuso ser su novia y prueba de ello tengo sus mensajes por WhatsApp. No sé de dónde apareció esa novia (mexicana), pero no le guardo rencor porque yo no tenía pensado irme a vivir a Nueva York como él me lo propuso. Yo tengo una familia y negocios que no iba dejar de lado por un hombre”, explicó.