Evelyn Vela casi sufre de parálisis facial tras enterarse de infidelidad en vivo

La participante de El Gran Show, Evelyn Vela, no atraviesa por un buen momento. Y es que casi sufre de parálisis en el rostro luego que descubriera en vivo la infidelidad de su pareja y esto es por culpa de su expareja Renzo Spraggón.

“Me llevaron de emergencia el martes por la madrugada a la clínica. Ese día después de haber asistido a la conferencia de salsa ya me sentía mal. Pero esto se me complicó más luego de ver ese ampay (de su expareja Renzo Spraggón y la chica reality)”, señaló.

De acuerdo a la “Reina del Sur”, su salud se vino abajo y pudo acabar peor, sino era llevada de emergencia a un nosocomio. “Ya no solo sentía fuertes dolores de cabeza por la migraña, sino también me resfrié. Me empezó a doler los huesos y se me adormeció la mitad de la cara”, dijo bastante afligida.

“El médico me ha dicho que me ha podido dar parálisis en la cara. Nunca me había pasado esto. Estoy a punta de inyecciones. Tengo que estar tranquila, pero mi ánimo no es el mejor. La culpa es de ese cabeza hueca”, indicó Evelyn Vela, quien hace votos a Dios para poder salir airosa de esta situación.

Evelyn Vela señaló que aún debe guardar reposo, incluso debía seguir internada en la clínica, pero le dio de alta a pedido de la también empresaria. Ella ahora descansa en su vivienda y espera reponerse del todo, pues debe cumplir con un compromiso pactado y firmado para una presentación que debe realizar en su natal Ica.

La amiga de Melissa Klug animará junto con Tilsa Lozano el Reinado Ingeniería Civil en el Complejo UAP en Ica, que se realizará el sábado 10 de junio. En este lugar también se darán cita la orquesta de los Hermanos Yaipén y Los Herrera.

“Si pudiera no viajaría a Ica porque me han pedido no agotarme. El doctor no me quería dar el alta, pero extraño a mis hijos y ellos están preocupados por mí. El amor de ellos me va fortalecer para olvidar que algún día yo le di la mano a alguien. Por mí cancelo esto, pero ya hay un contrato de por medio y no deseo problemas con nadie. Los que me conocen saben que hasta enferma he trabajado, sin embargo, mi salud colapsó. Ahora sólo necesito relajarme”, sostuvo Evelyn Vela quién agradece el apoyo que le vienen dando sus fans en las redes sociales.