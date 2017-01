Eusebio 'Chato' Grados se encuentra grave, asegura Sonia Morales

Sonia Morales se refirió al estado de salud de su maestro Eusebio ‘Chato’ Grados. La destacada folclórica señaló que el cantante se encuentra grave debido a que necesita con suma urgencia un trasplante de riñón.

“Fui a visitar a la clínica a Eusebio y realmente esta muy grave, me preocupa más porque tiene dos hijos pequeños que mantener. Está triste por lo que le está pasando mal, se ha puesto muy sentimental así que todos debemos darle fuerza. La única alternativa que le queda es el trasplante y como no tiene seguro el costo sería cerca de medio millón de soles”, señaló Sonia Morales al diario “Ojo”.

Asimismo, la cantante vernacular contó que Eusebio ‘Chato’ Grados fue su maestro en los escenarios. “Él me dio la oportunidad de cantar cuando dejé mi tierra y me vine a Lima a cumplir mis sueños. Tenía 19 años cuando integré su grupo Las Chicas Mañaneras, que fue todo un boom en el género del folclor e hicimos giras internacionales. Eusebio fue mi maestro, una de las cosas que siempre recuerdo de él es que me dijo que jamás pierda la humildad. Estoy organizando el concierto para su salud, quería hacerlo en febrero pero no hay local hasta marzo. Solo espero que todos nos unamos por el chato, un hombre que siempre lo dio todo por el folclor”, finalizó Sonia Morales.