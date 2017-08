Esto respondió Gisela a Magaly luego que le dijera “lejía de la televisión”

Hace unos días Magaly Medina brindó una entrevista y se refirió a Gisela Valcárcel como “la lejía de la televisión”. La popular “señito”, tras conocer estas declaraciones no se quedó callada y le respondió.

“A mí, en estos años, me han dicho muchas cosas. Pero quiero agradecer las cosas hermosas que he ido escuchando, muchos personajes en la televisión (Magaly Medina) dicen que en ‘El gran show’ se lava el rostro de las personas, muchas gracias por considerarlo así. Sí, nos encanta lavarles el rostro a las personas, no nos encanta manchar la televisión, nos gusta saber que viene gente con cara lavada aquí y que nos podemos encontrar en una misma dirección, una dirección humana”, expresó Gisela Valcárcel.

“Pido mil disculpas por las cosas que a veces se nos van de las manos. Todo lo que digo, lo digo desde el fondo del corazón. Lo que me apasiona de la TV es poder llegar a las familias con valores, con gente pujante, que quiere salir adelante, no con gente que busca una vida fácil, sino que se enfrenta a los retos duros”, agregó Gisela Valcárcel.