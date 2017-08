Yahaira Plasencia se robó el corazón de este guerrero. ¡No creerás de quién se trata!

Al integrante de Esto es Guerra, Luis Alonso Bustíos no le agrada que le pregunten por Jefferson Farfán, pues aclaró que está cansado que le mencionen al futbolista.

“Bueno sí, me fastidia estar hablando de Jefferson. Porque eso arruinaría una posible relación con Yahaira Plasencia. Ella es una bonita chica que me gusta, y nos estamos conociendo. No descarto nada más adelante”, sostuvo.

El integrante de Los Leones, dijo que gustaría empezar con buen pie una posible relación con la salsera. “No quiero que la química que tengo con ella, se rompa y menos por comentarios malintencionados. ‘Yaha’ es muy linda, me encanta como baila y además es una excelente persona”, comentó tras anunciar que es la nueva imagen de los complementos deportivos Winner.

También indicó que está abocado al programa de reality y mencionó que le gustaría hacer teatro. “Por ahora estoy súper concentrado en Esto es Guerra, y daré todo de sí, para campeonar con mis compañeros de ‘Los Leones’ de quien recibo buenas vibras”, mencionó.

De otro lado, Luis Alonso Bustíos, auguró un triunfo de la selección peruana frente a la selección boliviana, con quien se enfrentará este 31 de agosto. El chico realitie adelantó que los goles serían de Paolo Guerrero y Cristhian Cueva. “Jugamos en casa y obvio que la tenemos que romper los muchachos tienes sobradas razones para hacerlo”, dijo el ex jugador de la San Martín.