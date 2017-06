EEG: Yahaira Plasencia dio esta excusa tras ser derrotada por Rosángela Espinoza

Yahaira Plasencia fue derrotada por Rosángela Espinoza durante una de las competencias de Esto es Guerra el último viernes. La ‘reina del totó’ manifestó que perdió contra la ‘reina de los selfies’ debido a que se encuentra mal de salud.

“Estoy con los riñones, estoy delicada de los riñones. Lo que voy a hacer es recuperarme porque el doctor me ha dicho que no puedo estar aquí. Ayer hice esfuerzo en una de las competencias, luego me puse tacos para trabajar”, señaló Yahaira Plasencia a las cámaras de “América Espectáculos”.

Asimismo, la salsera agregó que su salud está tan mal que podría quedarse internada, tal y como le ocurrió el año pasado tras separarse de Jefferson Farfán. “El año pasado estuve internada tres semana y ahora me quiere dar lo mismo, tengo giras. Si Rosángela ganó esa prueba, pues bien, yo me siento mal, tengo mucho dolor y eso te mata”, finalizó.