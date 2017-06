Esto es Guerra: Yaco Eskenazi les da este ultimátum a Erick y a Rafael

¡Se enojó! Cansado de la situación que se vive en Esto es Guerra por las diferencias entre Rafael Cardozo y Erick Sabater, Yaco Eskenazi, el capitán de los leones les puso este ultimátum.

“Para mí desde un principio fue claro. Rafael cometió un error y lo saldó pidiendo disculpas. Erick tiene todo el derecho de aceptarlas o no. Yo siento que esto es un capricho por parte de los dos. Ya hablé con los dos, ya les dije no quiero que dos leones se sigan peleando porque no me sirven para nada. Mi trabajo es que estemos unidos”, expresó Yaco.

“Los dos ya deben callarse, los dos ya deben dejar las discusiones. Sigamos con el programa, compitiendo como siempre lo hemos hecho. Si los dos no se toleran, no se hagan caso. Yo no necesito que sean mejores amigos, solo quiero que se concentren en el equipo” , agregó.