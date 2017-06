Esto es Guerra: Yaco Eskenazi habló sin problemas para Latina y defendió así a Flavia Laos

A diferencia de sus compañeros de Esto es Guerra, Yaco Eskenazi no tuvo ningún problema en declarar para las cámaras de Espectáculos. El capitán histórico defendió a los chicos reality y a Flavia Laos, quien recientemente fue acusada por Aída Martínez de haberle lanzado supuestas frases racistas.

“Los chicos (reality) ahora se dedican a hacer sus empresas. Por ahí uno pudo haber cometido algún error, pero igual yo siempre pensaré que no deberíamos juzgar tanto. Somos seres humanos y podemos equivocarnos. Esto no es justificación para hacer lo que nos de la gana, pero deberíamos tomar con más calma algunas cosas, no hacer una tormenta de pequeñas cosas”, dijo Yaco Eskenazi consultado sobre el accionar de algunos personajes de reality.

“Siempre y cuando nosotros seamos concientes de la responsabilidad que tenemos con los niños, vamos a estar bien. Debemos cuidarnos y cuidar lo que hacemos siempre”, añadió.

Sobre el caso de Flavia Laos, Yaco cree que resulta hasta cierto punto irresponsable que Aída Martínez haya lanzado una acusación de ese tipo sin prueba alguna.

“A mí me parece super triste porque de una acusación que no sabemos qué tan real es, ya se habla del tema. Yo no soy amigo de ninguna de las dos, pero si voy a lanzar una acusación lo ideal es que presente una prueba”, manifestó.