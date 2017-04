21 de abril del 2017 - 20:30

Esto es Guerra: Sheyla Rojas y Patricio Parodi abren su corazón y sorprenden con estas palabras

32 Reproducciones

En la más reciente edición de Esto es Guerra, Sheyla Rojas y Patricio Parodi se vieron las caras y sorprendieron a todos con lo que se dijeron el uno al otro.

“La verdad es que con Patricio viví cosas lindas. Siempre estaré agradecida por lo que me demostró. Una separación no significa que el cariño se quede en el olvido. Eso quedará en mi corazón hoy, mañana y siempre”, dijo Sheyla Rojas.

“La verdad no porque no quiero tocar el tema. Nosotros ya hablamos detrás de cámaras y lo he dicho más de una vez: el cariño entre nosotros y nuestras familias existe. Creo que eso siempre estará para Sheyla y Antoñito, pues le tengo mucho cariño al bebe. Las puertas de mi casa estarán siempre abiertas para ella”, manifestó por su parte Patricio Parodi.

Mira también…

Así fue el esperado reencuentro entre Sheyla Rojas y Patricio Parodi

Sheyla Rojas y Patricio Parodi se vieron las caras por primera vez en un mes y tras terminar su relación. (Foto: Captura América TV)

Esto es Guerra: Sheyla Rojas regresó al reality y así reaccionó Patricio Parodi

Sheyla Rojas volvió al set de Esto es Guerra y todas las miradas apuntaron a Patricio Parodi. (Video: América TV)

Este es el impresionante antes y después de Michelle Soifer