Esto es Guerra se pronunció sobre el caso Eyal Berkover y le envió este mensaje al israelí

Luego que se difundieran las imágenes de la intervención de Eyal Berkover, María Pía Copello y Mathías Brivio decidieron pronunciarse en la más reciente edición de Esto es Guerra.

“Hoy queremos comenzar el programa mandándole un beso muy grande a Eyal. Lo que ha pasado con él ha sido increíble, nos vamos pronunciar así nos aniquilen en las redes sociales. Queremos mandarte un beso muy grande, tienes todo nuestro apoyo. Estas cosas no pueden seguir pasando. Ya lo liberaron y aparentemente por un error de sistema. Es increíble”, dijo María Pía Copello.

Por su parte, Mathías Brivio expresó que la Policía de Extranjería forcejeó de manera innecesaria con el israelí y su novia Nair Bravo.

“Entendemos que la policía tiene principio de autoridad, pero si está con su novia y estaba claro que no iba a atentar contra alguien, no era necesario el forcejeo. Creo que hubieran forcejeado. Las cosas no se dieron tan bonitas, para mí no era la forma. Le mando un gran abrazo a Eyal y a todos los extranjeros que están pasando un mal momento en el país”, manifestó el conductor.