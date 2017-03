Esto es Guerra: Rosángela Espinoza llora tras ser blanco de burlas de sus compañeros

Rosángela Espinoza vivió un incómodo momento en Esto es Guerra. La ‘chica selfie’ se convirtió en blanco de burlas de sus compañeros durante una competencia y terminó llorando.

Rosángela se encontraba compitiendo con Alejandra Baigorria en una prueba de conocimientos. Sin embargo, las interrupciones de sus propios compañeros de equipo la hicieron retrocer y llevarla a una derrota segura.

Incluso estuvo a punto de abandonar la prueba, pero fue convencida por Mathías Brivio de continuar. Al acabar el juego, Rosángela no aguantó más y rompió en llanto.

“Varias veces me han soplado, pero yo siempre he dicho que no sé. Soy sincera, no soy como otros que creen que todo lo sabe (…) Nicola piensa que todo lo sabe, a todo el mundo le dice ‘burro’”, dijo Rosángela poco antes de derramar algunas lágrimas.

Rosángela Espinoza rompió en llanto tras convertirse en blanco de burlas de sus compañeros de Esto es Guerra. (Video: América TV)

“La cosa es broma, no queríamos hacerte sentir mal. Quiero que entienda que es una broma de todo el equipo, así como fastidiamos a Nicola, a Hugo. Allá (Los Leones) son peores”, se excusó Mario Irivarren.

Mathías Brivio, cabeza de equipo de los Leones, le advirtió a los muchachos que “la idea es divertirnos todos, no que uno la pase mal en el programa”.

Finalmente, Rosángela Espinoza se recuperó, no sin antes dejar las cosas claras con los demás guerreros. “Yo no tengo confianza con ustedes para que me estén molestando”, manifestó con cierta molestia la modelo.

