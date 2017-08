Rosángela Espinoza llama "tramposo" a Yaco, pero él la fulminó con esta respuesta

¡No aguantó! En la última edición de Esto es Guerra, Yaco Eskenazi no soportó que Rosángela Espinoza lo llamara “tramposo”. De inmediato y con mucho tino, el capitán de Los Leones la calló con una respuesta que ella no esperaba.

“A la que todo el mundo conocen como tramposa es a ti. Prefiero ser burro que mentiroso. La verdad yo no me voy a ofender y entiendo lo que quiere decir. Lo que sí me parece indignante es que me lo diga ella, si esto me lo hubiera dicho Hugo, me quedo callado, pero ella”, expresó Yaco.

“Yo creo que todos los que están acá me conocen. Mira Rosángela, yo tengo cinco años acá y tú solo unos meses. Tú sí haces trampa. Ya no es broma, si tu tienes un personaje dentro del programa, ya no estoy hablando con ese personaje, estoy hablando con la Rosángela de la vida real. Rosángela no hagas trampa”, agregó.