18 de abril del 2017 - 10:23

Esto es Guerra: Rebeca Escribens destrozó así el casting del reality de Yahaira Plasencia

Esto es Guerra dio inicio al casting para encontrar a la próxima integrante de la orquesta de Yahaira Plasencia aunque no todas las candidatas dieron la talla. La conductora Rebeca Escribens no quiso dejar pasar por alto este detalle y criticó a algunas postulantes por sus interpretaciones para el olvido.

“Algunas chicas no tenían nada de talento, aunque sí harta personalidad, eso también vale. Pero no vayan por favor, no pierdan el tiempo ni me hagan perder el tiempo a mí que a esa hora estoy tomando lonche y estoy escuchando tanto gallo junto”, dijo la conductora de América Espectáculos.

