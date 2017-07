Rafael Cardozo revela esto de Paloma Fiuza y desata la furia de Facundo González

Rafael Cardozo llenó de mucha tensión el set de Esto es Guerra. El garoto no se aguantó y reveló un comentario sobre Paloma Fiuza. Este desafortunado mensaje, no fue bien recibido por Facundo González.

Como se recuerda, ‘El Tribunal’ hará algunos cambios en los equipos de Los Leones y Las Cobras y al parecer esto no fue nada agradable para Rafael.

“Todo comenzó porque Paloma Fiuza ya no quiere estar al costado de Facundo González. Todo empezó porque Paloma subió y habló con la producción para estar en Los Leones y ahora, todos le echan la culpa a Los Leones”, expresó Rafael Cardozo.

Ante este desatinado comentario, Facundo González respondió: “Primero no es un tema que te incumbe, Paloma no dijo eso, así que no hables tonterías. Deja de inventar cosas. Toda tu vida inventas cosas, ya para”.