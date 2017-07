Rafael Cardozo arremete contra Nicola, Erick y Facundo. ¡No creerás lo que dijo!

¡Pero qué pasó! Rafael Cardozo sorprendió a sus seguidores al señalar que a los primeros que sacaría de Esto es Guerra sería a Nicola Porcella, Erick Sabater y Facundo González. Esto generó las reacciones de los participantes. ¡No creerás lo que dijo el garoto!

“El primero viene solo para hacer chistes, se asegura porque tiene una banda en el brazo y es Nicola. El otro es Sabater, que no es puntual, no esta enfocado y si no está comprometido con el equipo que se vaya. El otro es Facundo Gonzalez, él pierde, es muy bromista pero para las competencias es muy malo”, expresó el garoto.

Ante esto Nicola Porcella no dudó en defenderse y también asegurar que él es el capitán porque se lo ha ganado con esfuerzo, ya que es muy bueno en las competencias.

“Tú (Rafael Cardozo) has tenido suerte que no juegue porque serías el primero en irte y lo sabes. Si te quedas es por mí. Tú tienes suerte que no esté jugando, no digas esas cosas, no tienes fundamentos. Tú fuiste dos meses capitán y no me vas a enseñar a mi cómo serlo”, dijo muy enojado.