¿Por qué Luis Alonso se molestó con Yahaira Plasencia?

¿Qué pasó? Luis Alonso Bustíos, integrante de “Los Leones” en Esto es Guerra, le increpó falta de atención a Yahaira Plasencia en pleno programa en vivo del reality.

Así es, Yahaira Plasencia llegó a Esto es Guerra después de su gira musical y se reencontró con Luis Alonso, su pretendiente, pero nadie se esperó que él le reclamaría su falta de atención durante su alejamiento del reality.

El integrante de “Los Leones” manifestó que trató de mantener contacto con la salsera, pero Yahaira dejaba sus mensajes de Whatsapp “en visto” y no le respondía, hecho que causó su molestia. “De ahí viene acá como si nada y me pregunta ¿por qué no me hablas?”, sentenció Luis Alonso Bustíos.