Miércoles 08 de febrero del 2017 - 21:30

Esto es Guerra: ¿Patricio Parodi no quiere casarse con Sheyla Rojas?

44 Reproducciones

Como parte de una de los picantes interrogatorios de Esto es Guerra, a Patricio Parodi se le preguntó si se casaría con Sheyla Rojas, pero con su respuesta, el popular Pato dejó entrever que no quiere dar el gran paso con su actual enamorada.

“Yo no me voy adelantar al futuro porque estoy viviendo el momento. Ahora estoy feliz, pero eso no quiere decir que no y tampoco sí. Simplemente uno nunca sabe lo que pueda pasar más adelante”, señaló Patricio Parodi.

