Esto es Guerra: Patricio Parodi es consultado por Sheyla Rojas y reacciona así

Tras confirmarse el fin de su relación son Sheyla Rojas, Patricio Parodi fue abordado por las cámaras de América TV, pero el integrante de Esto es Guerra insistió en mostrarse hermético.

“No tengo nada que decir, de mi vida privada no hablo nada. Mi vida pública es solo lo que muestro en pantalla”, dijo Patricio Parodi con un gesto adusto.

Cabe mencionar que Sheyla Rojas está en boca de todos por sus supuestas salidas con un empresario vinculado a exportaciones e importaciones agrícolas. ¿Ya olvidó al popular ‘chibolo’?

Patricio Parodi fue consultado por Sheyla Rojas, pero insistió en guardar silencio. (Video: América TV)

El pasado sábado, a través de su tribuna en Estás en todas, Sheyla Rojas confirmó que no se encuentra más con Patricio Parodi y que el guerrero ahora solo forma parte de su pasado.

“Eso es algo que ya está demás decirlo. Él y yo estamos solteros. Es un tema que quiero aclarar y confirmar que Patricio y yo no tenemos una relación. Si bien hemos terminado de la mejor manera, prefiero no dar detalles ni tener que declarar sobre esto. Es un tema cerrado, pasado, que ya no quiero seguir dando vueltas”, dijo Sheyla Rojas en el programa que conduce junto a Choca Mandros.

