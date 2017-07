Paloma Fiuza sacó cara por Facundo González y así le respondió a Rafael Cardozo

Muy enojada se mostró Paloma Fiuza tras las criticas de Rafael Cardozo. La garota no permitió que su compatriota tuviera comentarios negativos hacia su pareja.

“Me da mucha pena escuchar lo que dijo Rafael, él no es tan bueno. Nicola siempre le ha ganado, no me parece que hable, hable y hable”, expresó Paloma.

Como era de esperarse, Rafael Cardozo respondió a Paloma Fiuza y no dudó en defenderse. Sin embargo, Facundo se acercó a él y le pidió respeto porque el problema no es con su pareja.

“¿En qué programa estás Paloma? Tú no tienes por que hablar de mí, porque tú no figuras acá, Melissa Loza te gana en todo”, arremetió el integrante de Los Leones.