16 de mayo del 2017 - 19:46

Esto es Guerra: Paloma Fiuza llora en camerinos y se niega a regresar al set

14 Reproducciones

En la más reciente edición de Esto es Guerra, Paloma Fiuza se quedó en camerinos llorando, acusando no sentirse bien ni “preparada” para afrontar la sentencia con su amigo Mario Irivarren.

“No me siento bien, no me parece justo estar ahí parada con Mario. Es difícil”, dijo entre llanto la brasileña, quien estuvo acompañada de su pareja Facundo González.