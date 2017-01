Esto es Guerra: Paloma Fiuza cuestiona rendimiento de Coco Maggio y este la llama "pisada"

Al igual que el resto de participantes, Paloma Fiuza ingresó al confesionario de Esto es Guerra y sorprendió con sus declaraciones sobre Coco Maggio, con quien se creía conformaban una gran dupla en la competencia.

“Necesito que pongas todo tu esfuerzo. Acá el puesto de los dos está en juego y yo no me voy a perjudicar por tus errores. Me parece que Coco es un gran conductor, pero aquí se viene a competir”, dijo Paloma Fiuza en el confesionario.

Ya en el set, Coco Maggio se mostró sorprendido con la actitud de su compañera y no dudó en afirmar que es una “pisada”, pues asegura que Facundo González le advirtió a la brasileña a no ser muy afectuosa con él durante las celebraciones.

“Sus palabras me dan algo de bronca, ella sabe que dejo todo en cada juego. Creo que el problema de Paloma es que Facunda no la deja elogiar, le dice que no diga cosas lindas de mí, me parece que es una ‘pisada’ (…) El otro día vi cuando Facundo le pidió a Paloma que no se de tantos gestos y abrazos (conmigo), porque se pone celoso”, manifestó Coco Maggio, dejando a todos con la boca abierta.

Paloma Fiuza nunca se esperó esta respuesta de Coco Maggio en Esto es Guerra. (Video: América TV)