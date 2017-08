Nicola Porcella no toleró críticas de 'La Chola Chabuca' y así reaccionó

El capitán de Las Cobras, Nicola Porcella, no toleró que ‘La Chola Chabuca’ tuviera malos comentarios de su imitación a Luis Miguel y le respondió de mala manera.

“Yo quiero mucho a Nicola (Porcella) pero él ha abusado de la parodia y aunque yo vivo de eso…la corporalidad de Nicola le juega una mala pasada”, fue la opinión de ‘La Chola Chabuca’ sobre la actuación de Nicola Porcella.

Ante esta crítica, Nicola Porcella no se quedó callado. “Si ves los videos de Luis Miguel, en sus inicios hace un poco de comicidad, pero parece que tú no has visto”, sentenció.

Ante las palabras de Nicola Porcella, el personaje de Ernesto Pimentel pidió más respeto por ser parte del jurado, ¿qué opinas tú?