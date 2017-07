Nicola Porcella calló a Rafael Cardozo con este fulminante comentario

Nicola Porcella se mostró muy enojado por las críticas de Rafael Cardozo. Como se recuerda, el garoto señaló que su compañero tiene “la banda de capitán solo de adorno”.

“Te voy a refrescar la memoria, no me has ganado en nada, no sé de qué hablas. Tú para mí ya no existes, te fuiste y desapareciste. Paloma Fiuza tiene la misma edad que tú y ella tiene mucho camino por delante”, indicó el capitán de Las Cobras.

Ante esto, Rafael Cardozo prefirió quedarse callado y no seguir con este lío que al parecer, se les esta yendo de las manos